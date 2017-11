Florianis löschten mit Wasser aus Nachbars Pool

15.000 Liter Wasser im Becken

Der Löschteich war rasch gefunden: der Pool beim Nachbarn Hermann Hartinger, der zuvor auch den Notruf gewählt hatte und mit einem Gartenschlauch verzweifelte Löschversuche gestartet hatte. 15.000 Liter Wasser waren noch im Becken, und die wurden für die Brandbekämpfung herausgepumpt.

Ersatzbleibe organisiert

Mit Müh und Not konnte das Haus gerettet werden, doch es wurde schwerst beschädigt und ist derzeit unbewohnbar. Bürgermeister Thomas Steinerberger und die Feuerwehr haben im Ort schon eine Ersatzbleibe für den 57-jährigen Hausbesitzer und dessen Familie organisiert.

Die Brandursache ist noch nicht völlig klar, ein technischer Defekt am Pkw, der in dem Carport stand, ist am wahrscheinlichsten.

Markus Schütz, Kronen Zeitung