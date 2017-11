Ein Leseabenteuer quer durch die Schule

Im Zeitalter von Tablets und Smartphones ist es unser Ziel, in den Kindern die Lust am Lesen, am Träumen und an der Beschäftigung mit Sprache zu wecken", erklären die beiden Lehrer Patrick Durchschlag und Katrin Heimgartner-Blatnik, die mit dem Projekt "Im Reich der träumenden Bücher" für Volksschüler eine abenteuerliche Lesereise quer durchs Klagenfurter Lerchenfeld-Gymnasium organisieren: "Die Kinder sollen die Magie des gedruckten Wortes erfahren und daran erinnert werden, dass man keine Computer oder Handys benötigt, um dem Alltag entfliehen und sich Träumen hingeben zu können."