Salzburg: Preuner und Auinger müssen in Stichwahl

Bei der Bürgermeisterwahl in der Stadt Salzburg hat es am Sonntag wie erwartet keinen Kandidaten gegeben, der gleich auf Anhieb die absolute Mehrheit erreicht hat. Deshalb erfolgt in zwei Wochen eine Stichwahl. Nach Auszählung der Wahlsprengel ohne Briefwahl kam der interimistische Stadtchef Harald Preuner (ÖVP) auf 35,3 Prozent der Stimmen, SPÖ-Kandidat Bernhard Auinger folgte mit 31,8 Prozent.