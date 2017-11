Wien als vegane Hauptstadt Europas

Paleo, glutenfrei oder "raw" (also roh) - klingt ganz schön kompliziert, was unser Essen heutzutage alles können muss. In diesem Wirrwarr von sinnbefreiten Trends bis hin zu Ernährungsformen, die durchaus ihre positiven Seiten haben, fühlt man sich als durchschnittlicher "Fleischfresser" und Beilagenesser schnell verloren. Zu groß scheinen die Berührungsängste vieler Österreicher, wenn es darum geht, das sonntägliche Schnitzel einmal auszulassen und etwas Neues auszuprobieren.