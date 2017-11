Striktes Alkoholverbot für Klagenfurter Krampusse

Gleich mehrere Verletzte hat es in den vergangenen Tagen bei diversen Perchten-Spektakeln gegeben. Daher haben die Veranstalter in Klagenfurt die Zahl der Einsatzkräfte aus Polizei und Sicherheitsdienst vorsorglich aufgestockt. Zudem werden wieder Absperrgitter am Kurs aufgestellt. "Wir sind 25 Jahre ohne grobe Zwischenfälle ausgekommen - dabei soll es bleiben", so Veranstalter Josef Pickl-Hafner.