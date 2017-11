Angeklagter vor Gericht: „Habe es nicht gemacht“

Am Landesgericht für Strafsachen in Wien ist am Montag der Mordprozess gegen einen 28-jährigen Mann eröffnet worden, der am 16. April 2017 in der Jägerstraße in der Brigittenau einen 26 Jahre alten Mann auf offener Straße mit einem Kopfschuss aus seiner Pistole vorsätzlich getötet haben soll. "Ich dachte, dass ich das gemacht habe. Aber ich habe es nicht gemacht", sagte der Angeklagte.