Mann an Grenze zu Frankreich niedergeschossen

Der Mann marokkanischer Abstammung war mit einer Frau in einem in Frankreich gemeldeten Fahrzeug unterwegs. Als er die Mautstation bei der Grenzstadt La Jonquera erreichte, fanden Beamte der spanischen Guardia Civil sein Verhalten laut Polizei "merkwürdig". Er wurde aufgefordert, das Fahrzeug zu verlassen, was er auch tat. Der Mann habe etwas in der Hand gehalten, sei auf die Polizisten zugegangen und soll "Allahu akbar" gerufen haben.

Die Polizisten forderten den Franzosen demnach mehrfach auf, stehen zu bleiben. Sie schossen laut Polizei in die Luft und als er immer noch weiterging in die Hüfte des Verdächtigen. Der Mann habe sich ausgezogen und offenbar ein "geistiges Problem". Laut Guardia Civil wurde der Mann nicht lebensgefährlich verletzt.