Saudi-Arabien vs. Iran: Mutter aller Machtkämpfe

Ist diese Macht-Rivalität der Ausfluss des historischen Gegensatzes zwischen Sunniten und Schiiten?

Nein. Der Iran unterstützt zum Beispiel auch die Palästinenser oder Gruppen in Afghanistan. Die entscheidende Frage ist: Bist du in der Widerstandsfront oder in der Unterwerfungsfront?

US-Präsident Trump möchte den Anti-Atomvertrag mit dem Iran killen. Sein Argument ist das iranische Raketenprogramm.

Dazu hat Trump kein Recht und darüber kann es auch keine Verhandlungen mehr geben. Der Atomvertrag ist im UNO-Sicherheitsrat verankert. Dieser Vertrag hat übrigens mit unserem Raketenprogramm zur Selbstverteidigung nichts zu tun. Über unsere Raketenverteidigung lassen wir nicht verhandeln.

Langstreckenraketen sind aber mehr als Selbstverteidigung.

Unsere Raketen sind nicht für Atomsprengköpfe geeignet, und wir haben auch nicht die Absicht, sie atomwaffentauglich zu machen. Wir sind gegen Atomwaffen.

Dennoch, auf offiziellen Veranstaltungen im Iran wird wiederholt "Tod dem zionistischen Gebilde" gerufen. Will der Iran Israel zerstören?

Staatsführer Ajatollah Khamenei hat vor Jahren die These aufgestellt: Wenn ein Staat geschaffen wird, in dem alle seine Einwohner, Juden, Palästinenser und andere, die gleichen demokratischen Rechte haben, wird es auch kein zionistisches Regime mehr geben.

Also ist der Iran gegen das Konzept einer Zwei-Staaten-Lösung?

Ja. Das ist keine Lösung.

US-Präsident Trump war kürzlich in Saudi-Arabien. Danach hat sich die Lage verschärft.

Trump fischt in trübem Wasser. Sein Ziel ist klar, und er kann enorme Mengen Waffen verkaufen.

Die Islamische Republik ist nun 38 Jahre alt. Können Sie sich an einen Moment erinnern, in dem es eine Chance gegeben hätte für eine Normalisierung der Beziehungen zwischen den USA und dem Iran?

Es gab viele Versuche von beiden Seiten, aber wir waren nicht in der Lage, den USA zu trauen. Das bestätigt sich auch im Verhalten der USA zum Atomvertrag. Dieses Abkommen hatte gezeigt, dass der Iran gesprächsbereit ist, wenn der Dialog auf Augenhöhe stattfindet. Wenn der Iran etwas unterschreibt, dann kann man sich darauf verlassen, dass wir einhalten, was wir versprechen. Die USA haben das Gegenteil bewiesen. Man kann ihnen nicht vertrauen.

Wenn Verhandlungen von gegenseitigem Respekt getragen sind, kann Vertrauen hergestellt werden.

Kurt Seinitz, Kronen Zeitung/krone.at