Grace Mugabes Streben nach Macht löste Krise aus

Noch verweigert Mugabe den Rücktritt

Grace Mugabes Versuch, Mnangagwa auf die gleiche Art und Weise zu neutralisieren, schlug nun aber fehl. Sie und ihr Mann stehen seit der Militärintervention offiziell unter Hausarrest. Auch wenn aus simbabwischen Militärkreisen verlautet, dass sich der Präsident bisher noch weigere zurückzutreten, scheint das Ende der Ära Mugabe gekommen.

Seine Frau konnte mit ihrer konfrontativen und gleichzeitig distanzierten Art nur wenig Zuneigung in Simbabwes Bevölkerung gewinnen. In ihren Reden beschimpfte sie jeden, der der Illoyalität gegenüber ihrem Mann verdächtigt wurde. 2009 schlug sie einen britischen Fotografen in einem Luxushotel in Hongkong. Im August wurde ihr vorgeworfen, sie habe ein Model in einem südafrikanischen Hotel angegriffen. Dank diplomatischer Immunität konnte sie einer Strafverfolgung entgehen.