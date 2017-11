Burschen bedrohten in Wels junge Frauen mit Waffe

Zwei junge Frauen im Altern von 21 und 22 Jahren waren am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr am Kaiser-Josef-Platz mit dem Auto an dem Wagen der beiden jungen Männer (19 bzw. 20) vorbeigefahren. Das Duo fuhr daraufhin den beiden Frauen nach und überholte deren Wagen schließlich in der Dragonerstraße.