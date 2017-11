Der Walser Taktstab ist in neuen Händen

In keiner anderen Gemeinde in Salzburg wird so viel Wert auf ein funktionierendes Vereinsleben gegeben wie in Wals-Siezenheim. Nicht umsonst zählt das "größte Dorf Österreichs " satte 80 eingetragene Vereine.

Normalerweise gibt sein Vater im Ort den Takt an, nun hat auch Joachim Maislinger junior ein hohes Amt inne. Er ist seit wenigen Tagen der musikalische Leiter der Trachtenmusikkapelle Wals. Nach 18 Jahren übergab Franz Reischl vor 400 Besuchern beim ausverkauften Cäciliakonzert den Taktstab an das junge Talent. "Ich bin seit 1995 Vereinsmitglied, vor vier Jahren habe ich die Jugendmusik übernommen. Am Anfang tat ich mir mit meiner neuen Aufgabe sehr schwer, bin aber schnell hinein gewachsen und fand es lässig, mein Wissen weiterzugeben", so Maislinger.

Taktgefühl, Musikgehör, Musiktheorie, den Mut, sich vor die Leute zu stellen, ein Programm zusammenstellen und Jungmusiker fördern - all das muss ein Kapellmeister mitbringen. Das bedeutet viel zusätzliche Arbeit neben seinem Hauptberuf als Systembetreuer bei der Porsche Informatik und dem Schwingen der Goaßl bei den Schnalzern.

Nach dem Motto: Ein neuer Besen kehrt gut

"Vergleichbar mit einem Fußballtrainer, nur kreativer", sieht sich Maislinger der Herausforderung gewachsen, denn "ein neuer Besen kehrt immer gut".

Seine Feuertaufe jedenfalls hat er mit Bravour gemeistert, ganz ohne angespannt zu sein und seine 79 Musiker nervös zu machen. Sein Debüt hat er sichtlich genossen und so waren auch die Rückmeldungen durch die Bank positiv.

Die wohl größte Ehre wurde ihm sogar direkt zu Beginn seiner Karriere zuteil. Landes-Kapellmeister Christian Hörbiger, der beim Cäciliakonzert in der örtlichen Volksschule im Publikum saß, fand im Gespräch mit seinem berühmten Vater lobende Worte: "Er hat ein ausgezeichnetes Musikgehör." Die ehrlichsten Kritiker sind seine beiden Brüder Robert und Sebastian, selbst Teil der Musikkapelle. "Die geben mir am meisten Feedback, das mir viel nutzt." Neben kleinen Ensembles in der Weihnachtszeit steht schon im Frühjahr das große Benefizkonzert der Lions in der Walserfeldhalle an. Dort muss er sich dann vor tausend Besuchern beweisen.

Sandra Aigner, Kronen Zeitung

Zitat - Joachim Maislinger, Bürgermeister und stolzer Papa

Joachim lächelt immer und motiviert die Musiker ohne sie zu schimpfen. Es ist auch für mich schön zu sehen, dass alle hinter ihm stehen.

Die Trachtenmusik in Wals