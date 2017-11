Thiem gewinnt Krimi und lässt "Kiki“ strahlen

Nach 2:07 Stunden Kampf, Bangen und einem neuerlichen Krimi hatte Dominic Thiem den Bann durchbrochen: Nach der knappen Auftakt-Niederlage gegen Grigor Dimitrow bei den ATP Finals rang der Weltranglisten-Vierte am Mittwochabend in London Pablo Carreno Busta (ESP) mit 6:3, 3:6 und 6:4 nieder - hier geht's zur Story. Was nicht nur den österreichischen Tennis-Fans, sondern auch Freundin Kristina "Kiki" Mladenovic Freude bereitete. Alle Highlights oben im Video! Thiem hat damit am Freitag ein echtes Gruppen-"Endspiel" gegen David Goffin: Der Sieger steht im Halbfinale.