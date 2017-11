Australier stimmen klar für Homo-Ehe

Die Beteiligung war bis zuletzt die größte Ungewissheit der Abstimmung. Im Unterschied zu normalen Wahlen und richtigen Volksabstimmungen, an denen Australier teilnehmen müssen, wenn sie keine Geldstrafen zahlen wollen, war die Teilnahme freiwillig.

In Österreich lediglich Verpartnerung erlaubt

In vielen anderen demokratischen Industriestaaten ist die Ehe für alle bereits Gesetz. In Deutschland hatte der Bundestag im Juni den Weg dafür freigemacht. In Kraft tritt sie am 1. Oktober. In Österreich können sich gleichgeschlechtliche Paare zwar verpartnern, nicht aber heiraten. Der Verfassungsgerichtshof hat allerdings im Oktober angekündigt, er werde die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare prüfen.