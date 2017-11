Geisterbeschwörung löste Inferno in Marx-Halle aus

Überraschende Wende im Fall um den Brand in der Wiener Marx-Halle am 10. September: Die Polizei konnte nach wochenlangen, aufwendigen Ermittlungen zwei Tatverdächtige ausforschen und befragen. Die beiden 19-Jährigen sind geständig und gaben an, dass sie eine Geisterbeschwörung durchgeführt hätten, die schiefgelaufen sei, teilte die Landespolizeidirektion am Dienstagvormittag mit.