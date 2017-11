Zwingt Eiseskälte den Doppelmörder zur Aufgabe?

Während in Stiwoll langsam wieder Normalität einkehrt und das Leben der Bewohner wieder in geregelteren Bahnen abläuft, gönnen sich die Ermittler der Polizei keine Pause und führen weiterhin Erhebungen in alle Richtungen durch.

Seit mittlerweile über zwei Wochen fehlt von dem mutmaßlichen Todesschützen jede Spur - Ermittler sowie Experten glauben jedoch nach wie vor, dass der Flüchtige noch am Leben ist und sich wohl in der Umgebung rund um Stiwoll aufhält.