Polizei: Friedrich F. lebt und ist im Raum Stiwoll

Hinweise zur Person Friedrich F. gibt es aus der Bevölkerung zur Genüge, alle Erinnerungen werden mit der Exekutive geteilt, mögliche Verstecke umgehend weitergegeben. Die Hinweise der Anrainer sind in diesem Zusammenhang besonders wichtig, schließlich kennen sie die Gegend (und somit mögliche Verstecke) am besten. "Ich hoffe, dass er bald gefunden wird, damit wir wieder in Ruhe im Ort wohnen können", so eine Nachbarin.

Von Gutachter als ungefährlich eingestuft

Friedrich F., geboren am 3. Februar 1951 in Stiwoll, war seit Jahren als schrulliger Querulant bekannt. Zahlreiche Gerichtsverfahren wurden gegen ihn geführt und von ihm angestrengt. 2011 drohte er in einem Brief ans Justizministerium, "den Weg zur Waffe" einzuschlagen. Gutachter Manfred Walzl stufte ihn noch 2016 als ungefährlich ein.