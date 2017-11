Hat es die SPÖ vermasselt, Herr Doskozil?

Sie dürfen das als SPÖ-Bundesvize auch gar nicht sagen.

Nein, so würde ich das gar nicht formulieren. Natürlich war unser Anspruch nicht die Opposition. Obwohl sich die Diskussion darüber schon vor der Wahl ergeben hat. Die Opposition ist nicht Mist, sie hat auch eine wichtige Kontrollfunktion. Lassen Sie mich die Brücke schlagen zu meiner Situation. Ich bin kein Politiker, der die Konfrontation und den Streit sucht. Ich bin lösungsorientiert und bis zu einem gewissen Grad auch Konsenspolitiker, und als sich die Möglichkeit ergeben hat, in meinem Heimatbundesland Verantwortung zu übernehmen, war für mich die Sache klar.

"Wir haben gute Chancen, in fünf Jahren zurückzukehren". Das ist ein Zitat von SPÖ-Chef und Oppositionsführer Christian Kern. Sind Sie auch so optimistisch?

Also was in fünf Jahren sein wird, darüber würde ich mich nicht getrauen, eine Prognose abzugeben. Es könnte auch kürzer dauern. Man sieht ja am Beispiel Rauchverbot in den Lokalen schon, dass es bei den Koalitionsgesprächen doch nicht so eine große Einigkeit gibt. Die SPÖ muss sich jetzt - nächste Woche bei der Klausur und im Hinblick auf einen Reformparteitag - neu positionieren, um das zu erreichen, worum es geht. In der Lage zu sein, den Menschen Antworten auf ihre Fragen und Probleme zu geben. So wie ich es immer formuliert habe: Gesellschaftspolitisch liberal, sozialpolitisch links, wirtschaftspolitisch pragmatisch und in Sicherheitsfragen konsequent. Wir laufen Gefahr, dass die SPÖ nur noch ausschließlich das grüne Wählerpotential anspricht. Wir dürfen aber nicht die Ersatzgrünen werden. Das wäre aus meiner Sicht ein großer Fehler, denn dann bewegen wir uns weg von der Mitte und vom traditionellen SPÖ-Wähler.

Sollte Kern mit seiner Politik scheitern, könnten Sie sich dann eine Rückkehr in die Bundespolitik vorstellen?

Ich sehe meine politische Zukunft mittelbar im Burgenland. Über längere Zyklen in der Politik zu spekulieren ist müßig.

Sie schließen es also nicht aus?

Ich kann heute auch nicht wissen, ob ich in einem gewissen Alter überhaupt noch in der Politik bin und wenn doch, welche Funktionen ich in der Politik haben werde. Aber jetzt konzentriere und fokussiere ich mich darauf, im Burgenland ordentliche Politik für die Menschen zu machen. Und natürlich 2020 die Wahlen zu gewinnen.