„Habe schon mit 16 Jahren jemanden getötet“

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat sich erneut mit der Anwendung roher Gewalt gebrüstet: "Schon mit 16 Jahren habe ich jemanden getötet", sagte der 72-Jährige in einer Rede vor Landsleuten in der vietnamesischen Stadt Da Nang, wo er sich anlässlich des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft aufhält. Duterte drohte zudem einer ranghohen UNO-Vertreterin Gewalt an.