Rückkehr ins Burgenland: Doskozil wird Landesrat

Vom Landespolizeidirektor zum Minister

Doskozil war bei einer Regierungsumbildung im Jänner 2016 als Verteidigungsminister angelobt worden. Zuvor war er seit September 2012 Landespolizeidirektor im Burgenland. In seine Amtszeit fielen unter anderem der Fund von 71 toten Flüchtlingen in einem Kühl-Lkw an der Ostautobahn (A4) und die Flüchtlingsbewegung im Herbst 2015.