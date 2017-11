Nervenkrimi um Friedrich F. geht nahe Graz weiter

Am sechsten Tag der Jagd auf den Todesschützen von Stiwoll, der am Sonntag nach einem Nachbarschaftsstreit zwei Menschen erschossen haben soll, ist am Freitagvormittag eine "Örtlichkeit" im Gemeindegebiet von Thal bei Graz - dem Geburtsort Arnold Schwarzeneggers - überprüft worden. Einem Hinweis aus der Bevölkerung wurde nachgegangen, "wie wir es in den vergangenen Tagen ständig machen", erklärte Polizeisprecher Markus Lamb. Hunderte Polizisten und Cobra-Beamte sind im unwegsamen Hügelland in der Steiermark unterwegs.