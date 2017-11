OSZE: Österreich verweigert Krim-Journalisten Visa

Schriftliche Anfragen der APA zu Hintergründen der Causa an das österreichische Außenministerium sowie die österreichische Botschaft in Moskau blieben am Donnerstagabend zunächst unbeantwortet.

Zusammenhang mit Schengen-Visa

Naheliegend ist jedoch ein Zusammenhang mit Richtlinien zur Vergabe von Schengen-Visa, die nach der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim im Mai 2014 modifiziert worden waren. Bewohner der Krim, so hieß es damals, sollten Schengen-Visa prinzipiell in EU-Konsulaten in der Ukraine erhalten. Im Mai 2016 beschloss die EU-Kommission und der Europäische Auswärtige Dienst zudem, dass von russischen Behörden auf der Krim nach der Annexion der Halbinsel ausgestellte Reisepässe nicht anerkannt würden und deshalb Besitzern solcher Dokumente auch keine Visa erteilt werden könnten. Vertreter Russlands haben diese Visapolitik der EU in Bezug auf die Krim in vergangenen Monaten wiederholt kritisiert.