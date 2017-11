Lais Ribeiro trägt heuer den 2-Millionen-Dollar-BH

Gisele Bündchen trug ihn schon, ebenso Alessandra Ambrosio, Heidi Klum oder Adriana Lima: den "Fantasy-Bra" von Victoria's Secret. In diesem Jahr wird Lais Ribeiro die Ehre zuteil, das mit Edelsteinen und Diamanten besetzte Kleinod am vom Scheitel bis zu den Zehenspitzen durchtrainierten Körper tragen zu dürfen, wie der Unterwäsche-Hersteller am Mittwoch bekannt gab.