Italienischer Hausmüll: 35% in Österreich entsorgt

Ein Zug mit römischem Haushaltsmist startet derzeit wöchentlich von Rom in Richtung der Müllverbrennungsanlage in Dürnrohr bei Zwentendorf (Bezirk Tulln). Maximal 70.000 Tonnen werden laut den vertraglich festgelegten Bedingungen dort verbrannt. Daraus wird Strom für 170.000 Haushalte in der Region und Fernwärme für St. Pölten erzeugt. Ab dem kommenden Jahr will die Stadt Rom ihren Abfall nicht mehr in Zwentendorf entsorgen.