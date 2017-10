Kevin Spacey: Sein Vater war ein pädophiler Nazi

Jahre später habe die Mutter einen Brief an ihre drei Kinder geschrieben. In dem ging sie nicht auf die Leiden ihrer Kids durch den Vater ein, sondern versuchte stattdessen, die Taten ihres Mannes noch mit "er hatte selbst eine schwere Kindheit" zu entschuldigen. Während Randall danach den Kontakt abbrach, "wurde die Bindung von Kevin zu ihr immer fester." Die Brüder dagegen hatten sich kaum noch etwas zu sagen und "Kevin hat unsere Mutter 2003 allein unter falschen Namen begraben lassen."

Umstrittenes Coming Out

Die erfolgreiche Hollywoodkarriere von Kevin Spacey stürzt derzeit wie ein Kartenhaus zusammen. Nachdem "Star Trek Discovery"-Star Anthony Rapp dem Schauspieler in einem Interview vorwarf, ihn vor dreißig Jahren sexuell belästigt zu haben, reagierte Spacey mit einem Tweet, in dem er sich zwar dafür entschuldigte, zugleich gab er aber auch bekannt, "als schwuler Mann" zu leben. Rapp war zum Zeitpunkt des Übergriffs erst vierzehn Jahre alt, also minderjährig gewesen.