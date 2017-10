4500 BMW-Mitarbeiter bekommen morgen neuen Chef

Dass Christoph Schröder die Nachfolge von Gerhard Wölfel antritt, war kein Geheimnis mehr. Wann der Wechsel in Steyr vollzogen wird, stand bis zuletzt nicht fest. Heute aber lüftete BMW das Geheimnis. Schon ab morgen, 1. November, hat Christoph Schröder im größten Motorenwerk des deutschen Autoherstellers das Sagen.



Zuletzt in Regensburg

"Ich freue mich besonders darauf, in einer so spannenden und dynamischen Zeit eines der wichtigsten strategischen Zukunftsthemen unseres Unternehmens mitzugestalten: das Thema Antrieb", sagt Schröder, der seit 2014 die Montage im Werk in Regensburg geleitet hatte.



Rekord-Umsatz 2016

Fast 1,3 Millionen Motoren wurden allein im Vorjahr im BMW-Werk in Steyr produziert, der Schwerpunkt lag dabei auf Diesel-Antrieb. Mit 3,9 Milliarden Euro Umsatz wurde in der Eisenstadt 2016 auch ein Rekord bejubelt. Der Automobilhersteller beschäftigt in der Produktion in Oberösterreich 4500 Mitarbeiter.



Barbara Kneidinger