(K)ein Fest zum Fürchten?

Natürlich wird das Fest mit keltischen Wurzeln auch in Kärnten zum Anlass genommen, um zu feiern. Neben den vielen privaten Partys haben sich wieder viele Lokalbetreiber und Veranstalter auf die feierlustige Meute eingestellt:

So gibt es heute, am 31. Oktober, im Club B82 in Kohldorf bei Völkermarkt ebenso eine schaurige Party wie auch in St. Andrä im Lavanttal im Gasthof Deutscher. Jedes Jahr besonders beliebt ist das "HalloVeen" im V-Club in Villach mit Mega-Deko & und Show. Die Halloweenparty im Schloss Straßburg lockt ab 20 Uhr. Unter dem Motto "FairyTail Nightmares" machen die Besucher eine dämonische Reise auf das entlegene Schloss Glanegg.