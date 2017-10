Frau zu Fuß auf A4: Von Lkw erfasst und getötet

Seit den frühen Morgenstunden sorgte der Unfall auf der Ostautobahn bei Parndorf im Bezirk Neusiedl am See für Meldungen in den Verkehrsnachrichten. Um 4.45 Uhr war die Frau gemeinsam mit ihrem 29-jährigen Mann zu Fuß auf dem Fahrbahnbereich in Fahrtrichtung Wien unterwegs.

Der Sprit ihres Autos war zuvor ausgegangen, die beiden befanden sich, ohne Warnwesten zu tragen, gerade auf dem Rückweg von der Tankstelle zum Fahrzeug, als zwischen der Abfahrt Neusiedl am See und Parndorf der schreckliche Unfall passierte. Die 28-Jährige wurde von einem vorbeifahrenden Sondertransporter, der mit Begleitfahrzeug unterwegs war, touchiert und zu Boden geschleudert.