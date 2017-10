Starbloggerin Chiara Ferragni ist schwanger

Auch ihr Verlobter postete - ähnlich seiner Liebsten - ein privates Bild aus ihrem New Yorker Hotelzimmer, auf dem beide im Bademantel am Bett sitzen. Chiara Ferragni ist darauf mit einem Krönchen, das den Schriftzug "Mother to be" trägt, und Fedez mit einer Cap, auf der "Daddy" zu lesen ist, zu sehen.