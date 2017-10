Experten warnen: „Bald droht uns Apokalypse“

"Den Klimawandel als Fake News abzutun mag bequem sein, aber die Antwort der Natur ist mehr als klar", versucht der renommierte Meteorologe und TV-Wettermann Andreas Jäger aufzurütteln. Seine mehr als beängstigende Prognose: "Es besteht eine zehnprozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Temperaturen sogar um sechs Grad in die Höhe schnellen."

Dieses Szenario beobachtet der oberösterreichische Experte Friedhuber, ein international anerkannter Polarforscher, bei seinen Expeditionen schon lange: "Die Arktis ist seit 1980 um ein Viertel geschrumpft. Nicht nur für Eisbären wird es immer ungemütlicher."

Heimische Gletscher büßen Masse ein

Doch auch was die heimischen Gletscher betrifft, ist die Situation erschreckend. "Seit Mitte des 18. Jahrhunderts haben sie mehr als die Hälfte ihrer Fläche verloren", konstatiert die Glaziologin Andrea Fischer. Laut Professor Friedrich Macher, Chef der mitgliederstarken Sektion Austria des Alpenvereins, haben durch den drittwärmsten Sommer seit Aufzeichnungsbeginn fast alle weißen Riesen heuer extrem viel Masse eingebüßt. Eine Messung ergab etwa für den Silvretta-Gletscher in Vorarlberg einen Rückzug um 20 Meter, der Vermuntgletscher zerfiel in mehrere Teile.

Mark Perry, Kronen Zeitung