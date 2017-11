Diese Stars sind richtige Bücherwürmer

"Harry Potter"-Star Emma Watson liest sogar nicht nur ausgesprochen gerne, sie sorgt still und heimlich auch dafür, dass andere die kostbaren Gedankenwerke von Schriftstellern in die Finger bekommen.

Emma Watson ist eine Buchfee

Als "Book Fairy", also Buchelfe oder Buchfee, entlässt sie immer wieder Bücher in die Freiheit, damit jemand anderes sie finden und sie lesen kann. So versteckte die 27-Jährige, die heuer in den Kinos als literarische Leseratte Belle in der Realverfilmung "Die Schöne und das Biest" Erfolge feierte, einmal in der Londoner U-Bahn Ausgaben von "Mom & Me & Mom" der Schriftstellerin Maya Angelou.