Putin: „Verfolgen nicht das Ziel, EU zu spalten“

Chemiewaffeneinsatz in Syrien? Putin: „Nichts ist bewiesen“

Noch heißer ging es in dem Interview zum Chemiewaffeneinsatz in Syrien zu. Putin beendete das Hick-hack: „Nichts ist bewiesen.“ Schließlich musste der Kremlchef auch tief Luft holen auf die Frage: „Suchen Sie in Wahrheit diese ständigen außenpolitischen Konfrontationen, um von der schlechten wirtschaftlichen Lage in Russland abzulenken?“