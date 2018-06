Asteroid über Botswana in Feuerball verglüht

Mit 61.000 km/h in Atmospäre eingetreten

2018 LA trat schließlich mit einer Geschwindigkeit von rund 17 Kilometern pro Sekunde (62.000 km/h) in die Atmosphäre ein und verglühte um 18.44 Uhr MESZ in einem hellen Feuerball, der auf einem Webcam-Video (siehe oben) eingefangen wurde, über Botswana.