Italiens Rechte an Migranten: „Zeit, zu packen“

„Die guten Zeiten für Illegale sind vorbei - macht euch bereit, eure Sachen zu packen“ - mit dieser Kampfansage sorgte Salvini am Tag der Republik am Samstag - einen Tag nach der Vereidigung der neuen Regierung - für Aufsehen. „Sizilien ist unsere Grenze. Wir müssen die Abkommen mit den Herkunftsländern der Migranten verbessern. Wir können uns nicht mehr erlauben, Hunderttausende Migranten in Italien zu erhalten“, so Salvini.