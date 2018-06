Video: Attacke mit „Zombie“-Messer in London

Ein Polizeisprecher erklärte laut britischen Medienberichten, dass am 30. Mai Zeugen gegen 17 Uhr Alarm geschlagen hätten: In der London Road im südlichen Stadtteil Croydon würden Männer versuchen, eine Autoscheibe einzuschlagen. Das mutmaßliche Opfer habe es geschafft, zu flüchten, so der Sprecher. Der junge Mann sei später unverletzt zu seinem Wagen zurückgekehrt. Es habe keine Festnahmen gegeben.