Auto nach Verkehrsunfall beinahe in Pool gelandet

Dramatischer Unfall in Zell bei Ebenthal in Kärnten: Ein Auto ist am Donnerstag von der Straße abgekommen, hat die Leitschiene durchstoßen und ist in einen Vorgarten gekracht, flog dabei nur knapp an einem Pool vorbei. Zum Glück badete gerade niemand. Beide Insassen aus Klagenfurt wurden schwer verletzt.