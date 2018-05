Geheimdienst inszenierte Tod, um Mord zu vereiteln

Der vermeintliche Tod des prominenten Kreml-Kritikers hatte weltweit Trauer und Empörung ausgelöst. Die ukrainischen Behörden hatten zunächst mitgeteilt, Babtschenko sei am Dienstagabend in Kiew erschossen worden. „Seine Frau war im Badezimmer, als sie einen dumpfen Knall hörte. Als sie herauskam, sah sie ihren blutüberströmten Ehemann“, hieß es in der Todesmeldung, die ein Sprecher der Polizei am Abend in der ukrainischen Hauptstadt verkündete. Der Journalist und Kremlkritiker starb auf dem Weg ins Krankenhaus im Rettungsauto, hieß es. Die ukrainische Regierung hatte Moskau für den politischen Mord verantwortlich gemacht, was Russland zurückgewiesen hatte.