Folteropfer klagen Assad-Regime an - in Österreich

Doch in Syrien haben die Opfer keine Chance auf Gerechtigkeit - dort herrscht Straffreiheit für die Täter. Der Internationale Gerichtshof kann nicht direkt tätig werden, denn Syrien ist kein Vertragsstaat. Es bräuchte einen entsprechenden Verweis des UN-Sicherheitsrates an den IGH, doch einen solchen blockieren Russland und China. Daher sind nationale Strafverfolgungsverfahren in europäischen Staaten die einzige rechtliche Möglichkeit. Nun soll auch in Österreich ein solches eingeleitet werden. Die entsprechende Strafanzeige reichten 16 Überlebende diese Woche bei der Wiener Staatsanwaltschaft ein. Die Anklage ist 120 Seiten schwer, ein Jahr lang haben die unterstützenden Menschenrechtsinstitute gebraucht, um den Schriftsatz fertigzustellen. Ähnliche Ermittlungen laufen bereits in Deutschland, Frankreich und Schweden.