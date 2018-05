Deutscher missbraucht die Söhne seiner Bekannten

Lebensbeichte

Beim Prozess in Linz legte der Mann, auf dessen Laptop auch Kinderpornos gefunden wurden, eine Lebensbeichte ab. Beschönte weder Diebstähle bei Lehrherren noch sexuelle Übergriffe, wegen derer er bereits in Deutschland verurteilt wurde. Als er zu seiner Stiefschwester nach Österreich zog, wollte er einen Neuanfang und sich als Paketzusteller selbständig machen. Von der Richterin nach der Zukunft befragt, sagt er: „Ich möchte eine Therapie machen. So etwas soll nie mehr vorkommen.“ Das Urteil: drei Jahre Haft, nicht rechtskräftig.