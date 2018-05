EU-Rechte müssen zu „Champagner-Affäre“ aussagen

In der Affäre um die fragwürdigen Spesenabrechnung der Rechtspopulisten hat das Präsidium des Europaparlaments die Fraktion zu einer Stellungnahme aufgefordert. Die Fraktion „Europa der Nationen und der Freiheit“ (ENF) müsse zu den Vorwürfen über die regelwidrige Ausgabe von mehr als 427.000 Euro Stellung nehmen, beschlossen das Präsidium Montagabend in Straßburg. Zu der Rechtsaußen-Fraktion gehören unter anderem Abgeordnete der französischen Front National, der in Österreich mitregierenden FPÖ, der Freiheitspartei (PVV) des Niederländers Geert Wilders sowie als einziger Deutscher der ehemalige AfD-Politiker Marcus Pretzell.