FPÖ-Vilimsky: „Ich trinke keinen Champagner“

SPÖ: „Wasser predigen und selbst Champagner trinken“

Bevor sich FPÖ-Generalsekretär Vilimsky am Donnerstag via APA öffentlich äußerte, hatte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher von ihm „Aufklärung der Vorwürfe um Geldverschwendung bei der ENF-Fraktion“ gefordert - ansonsten sei Vilimsky selbst „umgehend“ rücktrittsreif, so Lercher. „Mir war immer schon klar, dass die FPÖ ihren Wählern Wasser predigt und selbst Champagner trinkt. Aber gleich so viel? Das sind ja unfassbare sechs Flaschen Champagner pro Sitzung“, hatte sich Lercher über das „Champagnergelage auf Steuerzahlerkosten“ empört.