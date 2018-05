Kopf eines Rehbocks abgetrennt und gestohlen

Vermutlich ein Trophäensammler hat am Montag den Kopf eines mehrjährigen Rehbocks weidmännisch bis zum Halsansatz abgetrennt und gestohlen. Der restliche Kadaver wurde um 8.40 Uhr von einem Fahrzeuglenker in Unterberg bei Feldkirchen neben der Ossiacher See Süduferstraße aufgefunden und dem zuständigen Jagdverein gemeldet. Beim Zerlegen des Wildes wurde festgestellt, dass das Tier erhebliche innere Verletzungen hatte, weshalb angenommen werden kann, dass der Rehbock durch einen Aufprall, vermutlich bei einem Verkehrsunfall, getötet und in weiterer Folge der Kopf gestohlen wurde.