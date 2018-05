Macron macht „Helden von Paris“ zum Staatsbürger

Es waren schier unglaubliche Szenen, die am Wochenende aus der französischen Hauptstadt rund um die Welt gingen: Ein junger Mann rettete mit einer waghalsigen Kletteraktion ein Kind, das im vierten Stockwerk eines Pariser Wohnhauses an der Außenseite einer Balkonbrüstung baumelte. Nach der spektakulären Rettung des Vierjährigen hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Retter am Montag persönlich im Elysée-Palast empfangen - und dem illegalen Einwanderer aus Mali die Staatsbürgerschaft zugesagt.