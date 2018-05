Abersee nach 22 Jahren wieder rauf

Über 100 Anhänger kamen als Unterstützung mit nach Taxham und die hatten allen Grund zur Freude. Mit dem 3:1 fixierte Abersee nach 22 Jahren den Wiederaufstieg in die 2. Landesliga. „Wir waren jetzt oft knapp dran. Einmal war Mattsee vor uns, dann Oberhofen, zuletzt Faistenau. Jetzt haben wir’s geschafft“, jubelte Sektionsleiter Wolfgang Laimer über das Meisterstück. Goalie David Lampel, der den Dreier mit Glanzparaden in Taxham festhielt, hatte bereits vor einer Woche prophezeit, sich den Titel nicht mehr nehmen zu lassen. Binnen vier Jahren ist es schon das zweite Meisterstück der Wolfgangseer. „Nun wollen wir uns in der 2. Landesliga etablieren“, blickt Laimer hoffnungsvoll in die Zukunft. Die eigentliche Meisterparty steigt erst nächsten Samstag nach dem Heimspiel gegen Anif 1b - gestern wurde nur „klein“ mit einem gemeinsamen Abendessen vorgefeiert.