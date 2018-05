Verzweifelte Mädchen suchten Freundin im Mondsee

Rund 100 Helfer von Feuerwehr, Wasserrettung und Polizei suchten den See und das Gebiet darum herum ab. „Nach rund zwei Stunden fiel einem Feuerwehrmann die offene Haustür eines nahen Wohnhauses auf“, berichtete Michael Pacher, Einsatzleiter der Wasserrettung Landesverband Salzburg. Da sich keiner meldete, ging er hinein und fand das Mädchen kurz vor 5.30 Uhr in der Küche. Aufgrund ihrer Alkoholisierung wüsste sie selber nicht so genau, wie sie dort hingekommen ist, gab sie gegenüber den Rettern an. Sie ist wohlauf und wurde den bereits verzweifelten Eltern übergeben.