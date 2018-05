Ricciardo auch im letzten Training Schnellster

Mit dem Ergebnis bestätigte Red Bull seine Favoritenrolle für den Grand Prix von Monaco, bei dem am Samstag um 15.00 Uhr die Qualifikation um die Plätze in der Startaufstellung für das Rennen am Sonntag (15.10 Uhr MESZ, live ORF 1) auf dem Programm steht. Verstappen verschaffte mit seinem Unfall den Mechanikern aber viel Arbeit, um das Auto für das Qualifying rechtzeitig zu reparieren.