Mopedlenkerin (15) fuhr in Auto und wurde verletzt

Die Jugendliche hatte offenbar nicht gut genug aufgepasst: Der vor ihr fahrende Autolenker (47) war in Pregarten an einem Zebrastreifen stehen geblieben, um einen Fußgänger über die Straße zu lassen. Das 15-jährige Mädchen bemerkte das viel zu spät, drückte zwar noch auf die Bremse, krachte aber dennoch mit seinem Moped in den Pkw. Die Lenkerin aus Wartberg ob der Aist kam verletzt ins UKH nach Linz.