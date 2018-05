Rechtzeitig eingecheckt und doch nicht geflogen

Sie hatte auf dem Flughafen von Madrid rechtzeitig für ihren Heimflug nach Wien eingecheckt. Trotzdem wurde Sylvia T. aus Niederösterreich kurz vor Abflug am Gate vom Personal einer spanischen Airline mitgeteilt, dass der Flug überbucht sei und sie nun doch nicht mitfliegen könne. „Man hat mir dann ein Schreiben in die Hand gedrückt, in dem stand, dass ich 240 € Entschädigung erhalte und diesen Betrag online anfordern muss“, schilderte die Leserin. Nach Hause ging es letztlich erst einen Tag später. Alle anschließenden Versuche, die versprochene Zahlung zu erhalten, scheiterten. Weshalb Frau T. uns um Hilfe bat.