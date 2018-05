Macron fordert von Moskau „gemeinsame Initiativen“

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auf ein abgestimmtes Vorgehen bei der Beilegung von internationalen Krisen gedrungen. Es müsse an „gemeinsamen Initiativen“ bei Themen wie der Ukraine, Syrien und dem Iran gearbeitet werden, sagte Macron am Donnerstag in der Nähe der russischen Metropole St. Petersburg.