Ricciardo und Verstappen dominieren in Monte Carlo

Verstappen verbesserte den am Vormittag von Ricciardo auf 1:12,126 Minuten gedrückten Streckenrekord (Kimi Räikkönen 2017) am Nachmittag zunächst auf 1:12,035, ehe Ricciardo auf der im Finish immer schneller werdenden Strecke mit 1:11,841 als erster Fahrer überhaupt in Monaco unter 1:12 Minuten blieb. Dazwischen hatte man in FP2 wegen gelockerter Kanaldeckel für zehn Minuten keine Autos auf die Strecke gelassen. Die von der Konkurrenz zugeschanzte Favoritenrolle und die Hoffnungen der „Jubiläums-Spezialisten“, auch den 250. GP-Start am Sonntag mit einem Sieg zu beenden, wurden damit befeuert. „Wenn unser Chassis wo zur Geltung kommt, dann hier. Langsam kommen wir in die Favoritenrolle“, ließ sich sogar Red Bulls Motorsport-Berater Helmut Marko im ORF zu Optimismus hinreißen.