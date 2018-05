Ein Besuch vom Landeschef

Was kann man denn einer Dame schon abschlagen, die solches an Stelzer schreibt: „Ich bin so begeistert, wenn ich Sie sprechen höre. Sie strahlen so viel wohltuende Ehrlichkeit aus.“ Frau Kastner hat bei einem Ball in Wien einmal mit Vorgänger-LH Josef Ratzenböck getanzt. Jetzt ist sie leider nicht mehr mobil.